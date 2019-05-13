"واتس آب" يختبر خاصية جديدة لمستخدميه

كتب - عاصم الأنصاري:
أفاد تقرير إخباري بأن تطبيق "واتساب" يختبر حاليًا ملصقات رسوم متحركة، مثل تلك المستخدمة في تطبيق "فيسبوك ماسنجر".
ووفق ما ذكر موقع " 9to5google"، أن النسخة التجريبية الخاصة بالتطبيق، والمخصصة للهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" تحتوي ملصقات متحركة.
وكان "واتساب" اختبر في الماضي هذه الملصقات، لكنه توقف عن تطويره.
وستعمل الرموز المتحركة الجديدة بمجرد استلامهما من قبل المستخدمين، وستعمل تلقائيًا في الهواتف والحواسيب التي يمكن إرسال الملصقات عبرها أيضًا.
ومن غير الواضح متى سيتم الإصدار الرسمي لهذا الخاصية الجديدة، إلا أن التقرير أشار إلى قرب موعد إطلاقها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.