شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: رصد ثلاثمائة ألف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إحصائية حديثة لمكتب منظمة الصحة العالمية في الیمن، أن عدد الإصابات المشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا تجاوز ثلاثمائة ألف حالة منذ مطلع العام الجاري "2019 ".

وأفادت الإحصائية - التي بثتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، الإثنين، بوفاة 580 حالة من أصل 306 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا، تم الإبلاغ عنھا منذ مطلع العام وحتى مايو الجاري ، مشيرة إلى أن العاصمة (صنعاء ) تصدرت أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن، بنحو 89 ألف إصابة.

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وأضافت أن محافظات : الحديدة ، وإب ، وذمار ، جاءت بعد العاصمة (صنعاء) في عدد الإصابات على الترتیب، فیما سجلت محافظة "إب " أعلى نسبة وفیات بـ87 حالة، تلتھا ذمار بـ 58 حالة، ثم تعز 55 حالة، وجاءت حضرموت الأقل على مستوى الیمن في عدد الإصابات، حيث سجلت 13 حالة.