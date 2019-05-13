اخبار الخليج

النيابة العامة السودانية توجه للبشير تهم التحريض على قتل متظاهرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السودانية توجه للبشير تهم التحريض على قتل متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب العام السودانى فى بيان اليوم الاثنين إنه وجه للرئيس السابق عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأى تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله فى 11 أبريل.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة السودانية توجه للبشير تهم التحريض على قتل متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا