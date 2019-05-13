شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السودانية توجه للبشير تهم التحريض على قتل متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب العام السودانى فى بيان اليوم الاثنين إنه وجه للرئيس السابق عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.

وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأى تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله فى 11 أبريل.

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