- 1/2
- 2/2
© Sputnik . T. Azim
وأوضح خوغياني أن الانفجارات وقعت بشكل متسلسل وبفوارق زمنية قليلة، ولم يتضح على الفور الهدف من تلك الانفجارات.
ولم تعلن أية جهة بعد المسؤولية عن الهجمات حتى نشر هذه السطور.
وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "أوناما" اليوم عن قلقها البالغ بسبب التصعيد الأمني وأعمال العنف المتزايدة الذي تعرض لها المدنيون الأفغان خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 أفغان بسلسلة انفجارات في جلال آباد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.