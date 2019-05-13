الجزائر.. صحفيون بالتلفزيون الحكومي يحتجون على "الرقابة"

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365



نظم صحفيون في التلفزيون الحكومي بالجزائر، الإثنين، احتجاجا أمام مقر القناة، تنديدا بـ"الرقابة"، وتعرض زملاء لهم لعقوبات من قِبل الإدارة.



ورصد مراسل الخليج 365 تجمع عشرات الصحفيين أمام المدخل الرئيسي لمبنى التلفزيون الحكومي، رافعين أعلام الجزائر ولافتات احتجاجية.



Advertisements

وردد المحتجون شعارات تطالب بالصحافة الحرة والديمقراطية، إضافة إلى التضامن مع زملاء فصلوا أو عوقبوا مؤخرًا على خلفية مواقف داعمة للحراك الشعبي.



ولوحظ تواجد عشرات من أفراد الشرطة، حيث حاصروا الوقفة تفاديا لخروجها للشارع، إلا أن مناوشات محدودة وقعت بين الجانبين.



وسبق لصحفيي التلفزيون والإذاعة الحكوميين أن نظموا عدة وقفات احتجاجية منذ فبراير/ شباط، الماضي احتجاجا على تضييق الإدارة، ومنعهم من تغطية مظاهرات مناهضة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.