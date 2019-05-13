"العسكري" السوداني يتسلم دعوة سعودية للمشاركة بالقمة الإسلامية



أعلن المجلس العسكري في السودان، الإثنين، تسلمه دعوة رسمية من

جاء ذلك في بيان أصدره إعلام المجلس، واطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان إن رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، تسلّم دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية، المقرر يومي 31 مايو/آيار، و1يونيو/حزيران (26 و27 رمضان) بمكة المكرمة. الخرطوم / الخليج 365أعلن المجلس العسكري في السودان، الإثنين، تسلمه دعوة رسمية من السعودية ، للمشاركة في أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية المقررة أواخر شهر رمضان الجاري.جاء ذلك في بيان أصدره إعلام المجلس، واطلعت الخليج 365 على نسخة منه.وقال البيان إن رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، تسلّم دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية، المقرر يومي 31 مايو/آيار، و1يونيو/حزيران (26 و27 رمضان) بمكة المكرمة. وسلم الدعوة لرئيس المجلس العسكري سفير السعودية بالخرطوم، علي حسن جعفر.

ونقل البيان عن جعفر قوله إنه نقل لرئيس المجلس العسكري، تهاني العاهل السعودي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح أن القمة تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، وبحث القضايا التي تهم الأمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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