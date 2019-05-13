"تيكا" التركية توزع طرودا غذائية على 10 آلاف أسرة في غزة

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الإثنين، طرودا غذائية على 10 آلاف أسرة فقيرة في قطاع غزة.
جاء ذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، التي استلمت تلك الطرود من "تيكا"، الأحد، استعدادا لتوزيعها اليوم على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
ويحتوي كل طرد على 15 صنفا من المواد الغذائية.
وسبق أن بدأت "تيكا"، الإثنين الماضي، تنفيذ مشروع توزيع وجبات الإفطار على الفقراء بغزة؛ حيث من المقرر أن يتم توزيع 30 ألف وجبة طيلة شهر رمضان، بمعدل ألف وجبة يوميا.
وتعمل العديد من المؤسسات الشعبية والحكومية التركية في قطاع غزة على تقديم المساعدات للفلسطينيين، وإقامة المشاريع التنموية، أبرزها وكالة التعاون والتنمية التركية "تيكا" (حكومية)، ومؤسسة الهلال الأحمر التركي (حكومية)، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وجمعية "ياردم إلي".
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