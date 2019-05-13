عامل نظافة يقود أكبر عصابة للإتجار بالمخدرات في الإمارات

دبي / الخليج 365

أعلنت شرطة دبي، الإثنين، سقوط عصابة مخدرات يقودها عامل نظافة في أكبر قضية مخدرات على مستوى الإمارات.

وفي مؤتمر صحفي اليوم، كشف اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، عن ضبط 365 كغم من الهيروين والحشيش بقيمة 280 مليون درهم (76.2 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وأشار المري، في المؤتمر الصحفي، إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 16 متهما، وأن الكمية المضبوطة من أكبر كميات المخدرات في الإمارات.

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وأوضح أنه جرى إخفاء المخدرات في قطع غيار للسيارات؛ وأن المتهمين كانوا "على حرفية عالية واستخدموا رموزا مشفرة فيما بينهم".

وتلقت شرطة دبي معلومات حول تشكيل عصابة دولية لإتجار وتهريب المخدرات في البلاد، وأن أحد أفرادها تمكن من إدخال كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بناءً على تنسيق ومعلومات يتلقاها من الخارج.

وأشار المري إلى أن أفراد العصابة ينتمون لجنسية آسيوية واحدة (لم يذكرها)، ويمارسون أعمالهم خلف مسميات ظاهرية باسم عمال نظافة، وموظفي شركات خاصة، وعمال صيانة.

وأوضح أن زعيم العصابة شخص متمرس بتهريب المخدرات، يقيم في الإمارات بصفته عامل نظافة، وجميع الأدلة بشأنه تؤكد أنه على تنسيق دائم مع أحد كبار تجار المخدرات في موطنه الأصلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.