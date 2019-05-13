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فيديو : #فهد_المولد بقميص آرسنال في أحد دورات حواري #جدة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد بقميص فريق ارسنال الانجليزي في إحدى الدورات الرمضانية بحواري جدة .

يذكر ان اللاعب قد اوقف بسبب التحقيق في قضية المنشطات من قبل بجنة المنشطات .

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