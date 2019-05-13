التحالف يشن غارات على تجمعات لـ #مليشا_الحوثي ومخزن أسلحة في #حجة

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صحيفة الخليج الالكترونية
شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس، ومخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ في محافظة حجة.
وقال مصدر إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة، وعيار ٢٣ مضاد طيران.
ووفقاً للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، تم تدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.
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