تعاون مشترك بين الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والكاف

صحيفة الخليج الإلكترونية

التعاون المشترك ما بين الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف ) كان العنوان الرئيسي للقاء الذي عقد في القاهرة ليلة امس الاول وجمع رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد الذي استقبل في مكتبه رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الاستاذ محمد جميل عبد القادر والاستاذ حسن خلف الله النائب الاول لرئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا والدكتور تركى العواد النائب الاول لرئيس الاتحاد عن قارة اسيا .. الى جانب تحقيق المكتسبات العديدة للاعلام الرياضي العربي خلال اقامة بطولة كأس الامم الافريقيه التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبلين .. حيث رحب احمد احمد بوفد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في القاهرة وأعرب عن استعداده التام لتعاون الاتحاد الافريقى مع الاتحاد العربي ، لاسيما انه يضم نحو 22 دولة. وكلف أحمد احمد سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم معاذ حجي، بسرعة متابعة مشروع التعاون مع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ومن جانبه أعرب الاستاذ محمد جميل عن سعادته بحفاوة الاستقبال ، وقال كان اللقاء مثمرا للغاية بعد الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون في أقرب وقت والذي سيتضمن تعاون مشترك في مجالات عديدة تخدم الصحفيين العرب بالاضافة الى الاتفاق بين الاتحاد العربي والكاف لتسهيل مهمة الصحفيين العرب في كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر . بدوره اكد حسن خلف الله ان اللقاء مع رئيس الاتحاد الافريقي جاء في وقته لدفع العمل المشترك مع الاتحاد العربي خلال الفترة المقبلة لخدمة الصحفيين العرب من خلال العديد من الورش والبرامج التدريبية. ومن جانبه أكد الدكتور تركي العواد أن الاتحاد العربي حريص على تحقيق انطلاقة قوية من خلال التعاون مع الهيئات الرياضية القارية والدولية وكانت البداية مع الكاف، وأضاف ان تحمس رئيس الكاف للتعاون مع الاتحاد العربي يدعو للتفاؤل الشديد بتنفيذ برامج مثمرة للصحفيين العرب في المستقبل .. هذا وسيواصل وفد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي بدأ سلسلة من النشاطات خلال تواجده في مصر لقاءاته مع كبار المسؤولين الرياضيين والجهات الاعلامية المختلفة بهدف التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الاعلام الرياضي العربي .