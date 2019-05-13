الإعلان عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم في #جامعة_جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة جازان عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1440-1441هـ للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.

‎وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحي فقيهي أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الـ16 من شهر شوال المقبل، ويستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الـ30 من شوال، مشيراً إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون يوم الاثنين الـ5 من شهر ذي القعدة 1440، ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علماً بأن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الـ10 من ذي القعدة 1440هـ.

Advertisements

‎وأضاف أن القبول سيكون إلكترونياً ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، حاثاً جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كل المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.

‎وأشار إلى أنه سيتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداء من يوم الأحد الـ25 من شهر ذي القعدة وحتى الأربعاء الـ28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمن يرغب في تغيير تخصصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد، ووفقاً لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكداً أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.