دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تحديث iOS 13 تكشف عن تصميم هواتف iPhone XI وR وMax للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث التسريبات المصورة اليوم التي رصدت في iOS 13 تكشف تصميم الهيكل الخارجي لكلاً من هواتف iPhone XI وR وMax للعام 2019، كما كشف عن صور لنموذج هاتف الأيفون 2019 وتفاصيل التصميم المتوقع لهواتف الأيفون هذا العام.

تخطط شركة ابل لإطلاق إصدارتها القادمة من هواتف الأيفون في شهر سبتمبر القادم، إلا أن ابل مازالت تجذب الكثير من الأضواء في ترقب لهواتف الأيفون التي تأتي هذا العام بكاميرة مميزة بتصميم مربع.

وفي أحدث التسريبات التي كشف عنها في تحديث iOS 13، تم تأكيد هذا التصميم المربع للكاميرة الخلفية في إصدارات هذا العام من هواتف iPhone XI وR وMax، على أن يضم هاتف iPhone XR 2019 إعدادات مزدوجة للكاميرة، بينما يأتي كلاً من هاتفي iPhone XI وMax هذا العام بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

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ولقد وضع Hasan Kaymak تصميم تصوري لهاتف الأيفون هذا العام، وفقاً للتسريبات والمواصفات التي كشف عنها حتى الآن، حيث يظهر الهاتف في نموذج ثلاثي الأبعاد بتفاصيل دقيقة للتصميم المتوقع لهاتف الأيفون المميز هذا العام، إلا أنه أختار اللون الأسود فقط في النموذج، بينما أشارت تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن هاتف iPhone XR يأتي بإختيارات جديدة للألوان هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تحديث iOS 13 تكشف عن تصميم هواتف iPhone XI وR وMax للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.