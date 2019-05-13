شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث باسم المجلس العسكرى السودانى: ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم المجلس العسكري السودانى، اليوم الاثنين، إنهم ناقشوا هيكل السلطة الانتقالية واتفقوا عليه تماما. وأضاف أنهم ناقشوا المهام والسلطات فى المستويات الثلاثة السيادى والتنفيذى والتشريعى واتفقوا عليها، موضحا أنهم سيواصلون مناقشة نسبة المشاركة فى المستوى السيادى والنسب المختلفة للمستوى التشريعى. Advertisements

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