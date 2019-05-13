شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان يدين تخريب 4 سفن تجارية فى المياه الاقتصادية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن شجبه وإدانته للعمليات التخريبية التي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مقربة من شواطئها، واصفا إياها بالعدوان الإرهابي.
وقال مفتي لبنان – في بيان له اليوم – إن ما جرى هو "إجرام خطير" يهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي والذي هو ممرر حيوي للمجتمع الدولي.
وأكد المفتي تضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها في هذا الصدد باحتضانهم دائما لقضايا العرب والمسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتى لبنان يدين تخريب 4 سفن تجارية فى المياه الاقتصادية للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.