شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان يدين تخريب 4 سفن تجارية فى المياه الاقتصادية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن شجبه وإدانته للعمليات التخريبية التي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مقربة من شواطئها، واصفا إياها بالعدوان الإرهابي.

وقال مفتي لبنان – في بيان له اليوم – إن ما جرى هو "إجرام خطير" يهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي والذي هو ممرر حيوي للمجتمع الدولي.

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وأكد المفتي تضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها في هذا الصدد باحتضانهم دائما لقضايا العرب والمسلمين.