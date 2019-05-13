شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل 35 شخصا فى اشتباكات بين القوات السورية وفصائل إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 35 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وهيئة "تحرير الشام" الإرهابية.

وأوضح المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية - أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 35 مقاتلا من الطرفين في غضون 24 ساعة.

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وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص و إصابة 5 آخرون بجروح، جراء مواصلة المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة.