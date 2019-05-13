المرصد السورى: مقتل 35 شخصا فى اشتباكات بين القوات السورية وفصائل إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 35 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وهيئة "تحرير الشام" الإرهابية.
وأوضح المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية - أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في شمال غربي سوريا، تسببت بمقتل 35 مقاتلا من الطرفين في غضون 24 ساعة.
وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل شخص و إصابة 5 آخرون بجروح، جراء مواصلة المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة بريف حماة.
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