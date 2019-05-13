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الرئيس التونسى يجدد دعوته لكافة الأطراف الليبية لوقف الاقتتال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى انشغال بلاده العميق بما يجرى فى ليبيا.

 

وجدد الرئيس التونسى، خلال استقباله اليوم الإثنين، بقصر قرطاج وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى دعوته كافة الليبيين إلى وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار.

 

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كما شدد الرئيس التونسى خلال هذا اللقاء الذي استعرض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية على أن تونس تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وليس لديها أي أجندة في ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار.

 

واعتبر السبسى، أن لا مصلحة لتونس إلاّ في استرجاع ليبيا عافيتها واستعادة مكانتها الطبيعية وحفاظها على وحدتها.

 

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة التونسية خلال الفترة القليلة المقبلة الاجتماع الثلاثي حول ليبيا لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، وذلك في إطار المبادرة الرسمية التي أطلقتها تونس منذ حوالي سنتين من أجل تفعيل التسوية السياسية الشاملة في ليبيا بالتنسيق مع كل من مصر والجزائر.

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