شكرا لقرائتكم خبر عن زورق حربى إسرائيلى ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيا اسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 330 متراً.



وأشار البيان الى انه جرت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.