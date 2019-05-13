شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يستهدف مخزنا لأسلحة وتعزيزات المليشيا الانقلابية شمالى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية، اليوم، الإثنين، استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس في محافظة "حجة" شمالي البلاد ، وكذلك مخزن أسلحة شرق مديرية "مستبأ " بالمحافظة .

وأفاد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، في تصريح بثته قناة "العربية" الإخبارية، بأن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية " الانقلابية " ، كما تم تدمير عربة مدرعة، وعيار" 23 " المضاد للطائرات، وتدمير مخزن للأسلحة، مما تسبب في اندلاع انفجارات متتالية.

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وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا في محافظة الضالع وتعزيزاتها غرب مديرية "قعطبة " شمال المحافظة.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، وتدمير أسلحتها .