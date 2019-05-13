سوريا تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوقف اعتداءات "قسد"

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دمشق- سبوتنيك. وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، مساء اليوم الاثنين، أن "الخارجية السورية وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية) بدعم من التحالف الأمريكي في مدينة الشحيل بريف دير الزور".

وقالت الخارجية السورية في سياق الرسالتين، بحسب سانا، إن "الجرائم التي ترتكبها قسد بدعم وتواطؤ من التحالف الأمريكي تهدف لإخضاع المواطنين الشرفاء المطالبين بحقوقهم وعودة الدولة السورية لممارسة دورها في تلك المنطقة".

وأضافت أن "سوريا تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف اعتداءات وخيانة ميليشيات "قسد" المدعومة من أمريكا وبعض الدول الغربية".

وفي العاشر من أيار/ مايو الجاري نقلت "سانا" عن مصادر أهلية قولها إن "مجموعة من "قسد" أقدمت على محاصرة حي الكتف في بلدة الشحيل لأكثر من ساعتين بمؤازرة من الطيران المروحي الأمريكي الذي حلق على ارتفاعات منخفضة ثم نفذت اقتحاماً مترافقاً بإطلاق نار كثيف وعشوائي على أهالي الحي ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وجرح 4 آخرين واعتقال عدد من الأهالي وترويع البلدة بالكامل.