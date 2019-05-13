خالد الفيصل يشكر ولي العهد لدعمه مشروع ترميم مباني جدة التاريخية بـ50 مليون ريال

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لتوجيه سموه بدعم مشروع ترميم مباني جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال “كمرحلة أولى”.

وقال الأمير خالد الفيصل: “أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة عامة، وأهالي محافظة جدة خاصة، أسمى آيات الشكر والامتنان على دعمكم حفظكم الله بمبلغ (50) مليون ريال كمرحلة أولى لترميم مباني جدة التاريخية، وامتدادًا للحفاظ على المكتسبات التاريخية، والحضارية للمملكة”.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن هذا الدعم من سمو ولي العهد يأتي للحفاظ على مباني جدة التاريخية، وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، للحفاظ على الهوية الثقافية، والحضارية في بلادنا الغالية، ويعكس اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، وسموكم الكريم لمسيرة التطور والنماء في كافة المجالات.