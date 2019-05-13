الهند.. مظاهرات حاشدة تنديدًا بـ«اعتداء جنسي» على طفلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر الآلاف اليوم الاثنين، في إقليم جامو كشمير الهندي؛ تنديدًا بتعرض طفلة في الثالثة من عمرها لـ"اعتداء جنسي"، فيما ألقت الشرطة القبض على المشتبه الذي حاول الحصول على وثيقة مزورة تثبت عدم بلوغه سن الرشد بهدف النجاة من العقاب.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها مسؤولون بالإقليم، تعقيبًا على تعرض طفلة في قرية تابعة لمنطقة سومبال لـ"اعتداء جنسي".

وأوضح المسؤولون المحليون أن المشتبه به حاول الحصول على وثيقة مزورة تثبت عدم بلوغه سن الرشد بهدف النجاة من العقاب.

وطالب المتظاهرون بفرض عقوبة السجن المؤبد على المشتبه به.

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وقال باسير خان، أحد المسؤولين المحليين في الإقليم، إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، وبدأت بالتحقيق معه.

وأوضح خان أن الطفلة التي تعرضت للاعتداء الجنسي، تخضع للعلاج منذ الأربعاء الماضي.