الإمارات تحقّق في واقعة السفن

اسماء السيد - الفجيرة: أكّدت الامارات العربية المتحدة الاثنين أنّها تحقق في واقعة تعرض أربع سفن سحن لعمليات "تخريبية" قبالة الساحل الاماراتي بالقرب من ميناء الفجيرة، على بعد نحو 110 كلم من إيران في بحر عمان.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش على تويتر "التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا وإستنتاجاتنا".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض السفن لاعمال "تخريبية"، بحسب ما أعلنت الرياض وأبوظبي، فيما عدل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو خطط جولته للتوجه الى بروكسل وبحث الملف الايراني مع المسؤولين الأوروبيين.

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وفجر الاثنين أعلنت سلطات السعودية عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الاحد أنّ أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، في شرق امارة الفجيرة بدون تحديد المنفذين واصفة الحادث بأنّه "خطير".

وأكّد مسؤول اماراتي لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكسف عن هويته ان اثنتين من السفن الاربع تحملان علم السعودية، بينما تحمل الثالثة علم دولة الامارات والرابعة علم النرويج، مشيرا إلى وجود أضرار في أسفل هيكل السفينة النرويجية من الجهة الخلفية.