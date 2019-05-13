دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تكشف عن صور رسمية لهاتف Realme X بتصميم كاميرة منبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Realme في حسابها الرسمي على Weibo أول الصور الرسمية لهاتفها المتوسط المرتقب Realme X، الذي يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة ليقدم عرض بكامل الشاشة.

تستعد Realme لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المتوسطة في 15 من مايو، حيث كشفت بالفعل عن الكثير من مواصفات إصدارها القادم، كما أستعرضت العديد من التسريبات المصورة التصميم المتوقع لهاتف Realme X.

واليوم تقدم Realme صور رسمية لهاتف Realme X عبر حسابها في موقع Weibo، حيث ينطلق الهاتف بألوان الأبيض ولون متدرج بين الأزرق والبنفسجي.

كما يأتي هاتف Realme X بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، مع تصميم مميز بإطارات نحيفة جداً، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يضم الهاتف كاميرة منبثقة للسيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

Advertisements

وفي الجهة الخلفية يأتي هاتف Realme X بكاميرة مزدوجة مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، إلى جانب فلاش LED في نهاية إعدادات الكاميرة.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي للهاتف، كما يأتي بقدرة بطارية 3680 mAh، مع تقنية شحن سريع VOOC 3.0.

المصدر

هذا الموضوع Realme تكشف عن صور رسمية لهاتف Realme X بتصميم كاميرة منبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.