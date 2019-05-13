تحديث "IOS" المقبل لن يشمل عددًا من هواتف "آيفون" الحالية

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن التحديث المرتقب من شركة أبل الأمريكية لنظام التشغيل "آي أو إس"، لن يشمل عددًا من هواتف "آيفون" التي جرى طرحها في السنوات الأخيرة.

ووفق ما ذكر موقع "فوربس"، فإن تحديث "آي أو إس 13" لن يشمل كلا من هواتف "آيفون 5 إس" و"آيفون إس إي" و"آيفون 6" و"آيفون 6 بلاس"، إضافة إلى "آيباد ميني 2" و"آيباد إير".

ولن توفر "أبل" التحديث لهاتف "آيفون 6" على الرغم من كونه أكثر جيل من الأجهزة التي حققت المبيعات (220 مليون وحدة)، وهذا ينطبق أيضًا على "آيفون SE" الذي يجري بيعه حتى يومنا هذا.

وبحسب "سكاي نيوز"، يقول خبراء إن هذه الخطوة تقتل جيلين من الهواتف، لأن من يقومون باستخدام هذه الأجهزة لن يستفيدوا من المزايا الجديدة وتعزيزات الأمان المهمة.

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لكن "أبل" تراهن على هذه الخطوة حتى يقبل المستخدمون على شراء هواتف "آيفون" جديدة، لأنهم قد لا يجدون حافزا للإقدام على هذه الخطوة، ما داموا يحصلون على عدة مزايا من خلال تحديث نظام التشغيل.

وبسبب هذا القرار، ستتراجع أسعار هذه الأجهزة القديمة، والمثير في الأمر، أن هاتف "آيفون SE" لم تمض عليه سوى ثلاث سنوات.

في المقابل يقول المدافعون عن "أبل" إنها أكثر شركة تطلق تحديثات لفائدة من يستخدمون أجهزتها، وتتفوق في هذا الباب، على كافة الشركات الأخرى مثل سامسونغ وغوغل.

وعانت "أبل" هبوطًا في المبيعات، خلال العام الأخير، بسبب المنافسة المحمومة في السوق وانتقادات الأسعار الباهظة للأجهزة الجديدة التي يجري طرحها بمزايا غير ثورية.