تفاصيل العملية "ستوكر" التي نفذت في الإمارات

وقال اللواء عبد الله المري، قائد عام شرطة دبي، اليوم الاثنين، إن رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي استطاعوا ضبط 365 كيلوغراما من الهيروين والكريستال والحشيش؛ بقيمة سوقية تصل إلى قيمتها بـ 280 مليون درهم (76.4 مليون دولار أمريكي)، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

​وأشار قائد الشرطة خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن هذه هي أكبر كمية يتم ضبطها على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 16 فردا من أعضاء العصابتين، وتبين أن أفراد العصابتين ينتمون إلى جنسية آسيوية واحدة (دون ذكرها)، ما عدا واحدا ينتمي لدولة أخرى.

وقال المري إن فرق العمل بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات راقبوا عناصر العصابة على مدار ثلاثة أشهر كاملة. وتستر أفراد العصابتين على أعمالهم الإجرامية خلف مسميات ظاهرية، مثل عمال نظافة، وموظفين في شركات خاصة، وعمال صيانة.

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​ولفت إلى أن العملية حملت اسم "ستوكر" وهو نوع من العقارب الخطرة تميزت بقدر كبير من الإحكام والدقة في التخطيط والتحرك، وكفاءة كبيرة من قبل أفراد مكافحة المخدرات بشرطة دبي على التكيف مع المستجدات، الأمر الذي ساهم في التصدي لعصابتين دوليتين ناشطتين بالاتجار والترويج للمخدرات، وإحباط أهدافهما.

​وأشار إلى أن العملية جاءت عقب توفر معلومات مهمة حول تشكيل عصابة دولية للاتجار والتهريب للمخدرات، وتمكن أحد أفرادها من إدخال كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الدولة، بناء على تنسيق ومعلومات يتلقاها من الخارج.

​ومن جهته قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن فرق المكافحة واجهت تحديات كبيرة في عملية "ستوكر" أبرزها اعتماد أفراد العصابة على تقنيات متطورة في التواصل، سوياً من خلال استخدام أكواد سرية وشفرات.

​مشيرا إلى أن شرطة دبي واجهت ذلك بتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تم تحديد مواقع أفراد وتتبعهم والقبض عليه وضبط المخدرات التي كانت مخفاة بطريقة احترافية داخل قطع غيار السيارات، بحسب موقع وكالة أنباء الإمارات.