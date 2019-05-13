رئيس المجلس الأوروبي يلتقي السراج في بروكسل

بروكسل / يوسف خطيب / الخليج 365

التقى رئيس المجلس الأوروبي، الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا فايز السراج في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار توسك، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أنه بحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا خلال اللقاء.

Advertisements

ودعا توسك كافة الأطراف لترك الأعمال العسكرية والبدء في الحوار السياسي من جديد، مؤكدا أنّ السبل العسكرية لن تقود إلى أي حل في ليبيا.

وتشهد طرابلس، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما أطلقه اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.