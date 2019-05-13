بروكسل / يوسف خطيب / الخليج 365
التقى رئيس المجلس الأوروبي، الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا فايز السراج في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشار توسك، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أنه بحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا خلال اللقاء.
ودعا توسك كافة الأطراف لترك الأعمال العسكرية والبدء في الحوار السياسي من جديد، مؤكدا أنّ السبل العسكرية لن تقود إلى أي حل في ليبيا.
وتشهد طرابلس، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما أطلقه اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي يلتقي السراج في بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.