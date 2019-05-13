القاهرة / الخليج 365
قُتل رجل دين مسيحي، الإثنين، داخل كنيسة شمال العاصمة المصرية، إثر تعرضه لإطلاق نار من حارس أمن خاص يعمل بالمقر الكنسي، حسب وسائل إعلام محلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن القس مقار سعد كاهن بكنيسة مار مرقس (تتبع الطائفة الأرثوذكسية) بمحافظة القليوبية قُتل على يد حارس أمن لا يتبع وزارة الداخلية، بسلاح كان بحوزته.
وأوضحت أن الحادث بعيد عن الطائفية؛ نظرا لكون الإثنين مسيحيين، مؤكدة إلقاء القبض على الحارس.
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو الكنيسة المصرية بشأن الحادث حتى الساعة 11:55 ت.غ.
وهذه ثاني جريمة قتل تقع داخل مقر كنسي في مصر خلال أقل من عام.
وفي 29 يوليو/ تموز 2018، قتل رئيس دير "أبو مقار" (يتبع الطائفة الأرثوذكسية أكبر الطوائف المسيحية بمصر) علي يد راهبين داخل الدير، قبل أن تقضي محكمة مصرية، في أبريل/ نيسان الماضي بإعدامهما في حكم أولي قابل للطعن.
وأسفرت واقعة "مقتل رئيس الدير"، عن اتخاذ الكنيسة المصرية قرارات نادرة في القضية التي شغلت الرأي العام آنذاك، تتضمن 12 قرارا لضبط حياة الرهبنة داخل الأديرة، حيث تعد واقعة قتل رئيس دير بمقر عبادته نادرة في التاريخي المسيحي بمصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الثاني من نوعه خلال عام.. مقتل كاهن داخل كنيسة مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.