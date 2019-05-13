"أطباء بلا حدود" تفتتح مركزا لعلاج الكوليرا في تعز اليمنية

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية، الإثنين، أنها افتتحت مركزا لعلاج وباء الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة عبر تويتر أنه افتتح السبت مركزا لعلاج الكوليرا في منطقة الحوبان (تقع تحت سيطرة الحوثيين) شرقي مدينة تعز لمواجهة انتشار وباء الكوليرا.

وأضاف المكتب أن المركز يحتوي على 60 سريرا قابلا للزيادة إلى 150.

ولفت إلى أنه منذ الافتتاح، استقبل المركز 30 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا.

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وتقول تقارير أممية إنه تم رصد قرابة 300 ألف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية عام 2019.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.