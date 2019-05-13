جهاز جديد يتيح لفاقدي البصر قراءة رسائل «البريد الإلكتروني»

صحيفة الخليج الالكترونية

ابتكر ثلاثة مهندسين جهاز محمول متطور، بحجم فأرة كمبيوتر، يتيح لفاقدي وضعاف البصر قراءة رسائل البريد الإلكتروني على أجهزة آي فون وآي باد وأيضاً أجهزة اللاب توب بمجرد لمسه، اعتماداً على طريقة برايل.

ويتيح جهاز “Bonocle” تحويل المحتوى الرقمي إلى سلسلة من رموز وأكواد برايل التي يستطيع فاقدي أو ضعاف البصر قراءتها بسهولة، عن طريق لمس شاشة مخصصة مدمجة أعلى الجهاز، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

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ويمكن للمستخدم تحريك الجهاز من اليسار إلى اليمين أو يختار ميزة “التمرير التلقائي” لتنقله إلى السطر التالي، كما يمكن تخطي السطور أو الفقرات أو الصفحات بنقرة أو نقرتين أو ثلاث نقرات على زر الجهاز.

ويرتبط الجهاز، المطور من قبل 3 مهندسين، بالهاتف أو اللاب توب عن طريق تقنية البلوتوث لنقل المحتوى، ويمتاز الجهاز بصغره المناسب لحجم الجيب أو حقيبة اليد الصغيرة.

وبحسب المطورين، سيتوفر الجهاز في الأسواق في نهاية العام الحالي بـ 300 جنيه إسترليني.