إطلاق سراح 43 مسجونًا في #ينبع عبر #لجنة_العفو

الخليج - واس

أطلقت لجنة العفو بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، سراح 43 شخصًا من سجناء الحق العام بالمحافظة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس لجنة العفو بمحافظة ينبع عبدالمعطي بن عطية الرفاعي، إن لجنة العفو مُشكَّلة من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوازات، مشيرًا إلى أن اللجنة تعقد أعمالها باستمرار لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبهم، أعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.

وكانت إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة، وجهت في الأول من رمضان، بإطلاق سراح أكثر من 600 سجين في مختلف سجون محافظات المنطقة.

Advertisements

يأتي ذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبمتابعة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة؛ حيث شمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو.

وأطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيل في مختلف سجون محافظات المنطقة؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما أطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف، يوم 30 شعبان الماضي، سراح 26 شخصًا يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام؛ وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.