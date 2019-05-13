نصائح لتخزين وجبات الطعام المتبقية بطريقة صحية

صحيفة الخليج الالكترونية

تبذل ربات البيوت مجهوداً كبيراً في تحضير وجبات الطعام المختلفة في شهر رمضان المبارك، وتحرص على توفر التنوع الذي يلبي جميع الأذواق.

ولكن في كثير من الأحيان لا تستهلك كامل الوجبة، لذلك تبرز الحاجة إلى تخزين ما تبقى منها بالشكل الصحيح، لتكون صالحةً للأكل في اليوم التالي.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتخزين بقايا وجبات الطعام، بحسب موقع “ماي ريسيبيز” الإلكتروني:

1 – بردي الأطعمة بسرعة لأن درجات الحرارة المنخفضة تمنع معظم البكتيريا الضارة من النمو والتكاثر. قومي بتبريد أو تجميد المواد سريعة التلف والأطعمة الجاهزة وبقايا الطعام في غضون ساعتين. الأطعمة المهملة لفترة أطول يجب التخلص منها.

2 – قسّمي الكميات الكبيرة من بقايا الطعام إلى حاويات صغيرة للتبريد السريع في الثلاجة.

3 – مع الدواجن واللحوم المحشوة الأخرى، أخرجي الحشوة وضعيها في حاوية منفصلة.

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4 – ضعي الأطعمة الساخنة مباشرة في الثلاجة أو الفريزر، ولكن لا تفرطي في تعبئة العبوة، فهناك حاجة إلى دوران الهواء البارد للحفاظ على سلامة الوجبات الغذائية.

5 – استخدمي بقايا الطعام المبردة في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام، مع تجميد الكميات التي لا يمكن استخدامها بحلول ذلك الوقت؛ نظراً لأن البكتيريا لا يمكن أن تنمو في درجات حرارة المجمد؛ فإن الطعام آمن عموماً أثناء تجميده، ولكن ستحتاجين إلى استخدام الأطعمة المجمدة في فترة زمنية معقولة للحصول على أفضل جودة.

6 – أعيدي تسخين بقايا الطعام جيداً إلى درجة حرارة 165 فهرنهايت وينبغي أن يصل الحساء إلى درجة الغليان.

7 – إذا كنت تقومين بإعادة تسخين بقايا الطعام في الميكروويف، فاستخدمي أطباقاً آمنة فقط مع إزالة الطعام من العبوات البلاستيكية، وعند إعادة التسخين في الميكروويف، من الضروري تحريك الطعام خلال عملية التسخين ونقل القطع الأكبر إلى الأعلى، ثم اتركي الطعام جانباً لبعض الوقت بعد تسخينه في الميكروويف، لأنها سيستمر بالطهي حتى بعد إطفاء الفرن.