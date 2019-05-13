تعرف على موعد العودة.. بدء إجازة شاغلي #الوظائف_التعليمية والإدارية

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت اليوم الاثنين 8/ 9/ 1440هـ إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية، وذلك بحسب التقويم الدراسي بعد تعديله.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجّه الشهر الماضي بأن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم مرتبطة بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية العام الدراسي القادم، والتعديل على قرار عودتهم السابق ليصبح بعد عيد الأضحى المبارك، داعيًا إلى مراعاة الجوانب الداعمة والمحفزة للمُعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد، بما في ذلك إدراك مقومات الرضا الوظيفي للأداء الميداني الفاعل.

ووفقًا لتوجيه وزير التعليم فقد جرى تعديل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام عدا المعلمين الممارسين للتدريس في 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/8/2019م، مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

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كما تم تعديل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ يوم الأحد 24/ 12/ 1440هـ الموافق 25/ 8/ 2019م.

كذلك تم تعديل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ الموافق 1/ 9/ 2019م.

كما جرى تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 8/ 9/ 1440هـ الموافق 13/ 5/ 2019م وتكون عودتهم يوم الأحد 17/ 12/ 1440هـ الموافق 18/ 8/ 2019م.