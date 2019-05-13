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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الاثنين، إن الأمم المتحدة لا ترى أن الحل العسكري سيحسم النزاع في ليبيا.
وقال، إن الحل العسكري صعب وأصعب في طرابلس من أي مكان آخر في ليبيا.
وأكد في حديثه أن عدداً من الدول الإقليمية والأطراف الدولية لمست استحالة الحل العسكري، داعياً إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان كي يخرج المدنيون من مناطق القتال.
وقال إنه للخروج من الأزمة الليبية يجب وقف إطلاق النار وفصل القوات ورقابة دولية غير عسكرية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة، كافة أطراف النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة” و”التعهد باحترام وقف لإطلاق النار”، وذلك في إعلان قصير اعتمد لهجة معتدلة.
وأضاف المجلس أن “خفض التصعيد” وحده يمكن أن “يساعد في نجاح وساطة” الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن “لا حل عسكرياً” للنزاع في ليبيا، وذلك بعد لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.
قال هانت إنه بحث مع رئيس حكومة الوفاق “الهواجس المشتركة في ما يتعلّق بتدهور الوضع في ليبيا”.وفقا لـ”العربية”
كانت هذه تفاصيل خبر #المبعوث_الأممي يدعو لـ”هدنة” في #ليبيا.. ويؤكد: الحل العسكري صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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