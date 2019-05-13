حساب_المواطن يصدر توجيها مهما بشأن #بدل_غلاء_المعيشة

صحيفة الخليج الالكترونية شدّد حساب المواطن على ضرورة عدم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة عند إضافة الدخل في مرحلة التسجيل. وتلقّت خدمة العملاء سؤالًا من مواطن جاء فيه: هل المقصود بالراتب عند الإفصاح عن الدخل المبلغ المودع بعد خصم التأمينات الاجتماعية؟.

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