ميزات صحية.. تعرف على أفضل وقت لممارسة #المشي في #رمضان

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صحيفة الخليج الالكترونية
عدَّد الدكتور صالح الأنصاري، طبيب الأسرة والمجتمع، عدداً من الميزات التي تتحقق للمرء بعد ممارسته لرياضة المشي خلال شهر رمضان المعظم، لا سيما في وقت العصر.
وقال الأنصاري – عبر حسابه في تويتر – إن المشي عصراً في رمضان يتيح التأمل والذكر، وهو الوقت الأفضل لإنقاص الوزن، كما أنه يضبط الشهية قبل الإفطار، وأيضاً الأفضل لخفض الكوليسترول.
وأضاف: فرصة للانتظام بين المبتدئين ويشجع على تناول كمية أكبر من الماء، وأفضل للانتظام بعيداً عن انشغالات الليل، ونصح المبتدئين “ابدأ بما تستطيع.. توقف إذا تعبت.. عد غداً”.
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