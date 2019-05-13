مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 8366.64 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 308.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وجاكو, وإكسترا, وساكو، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إتحاد الخليج، وتشب, ومسك، وسلامة، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي, والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 134 صفقة.