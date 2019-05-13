شالكه يطالب #بايرن_ميونخ بالتوقف عن مطاردة الحارس الشاب نوبل

صحيفة الخليج الإلكترونية

طلب نادي شالكه من بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، التوقف عن اهتمامه بحارس مرمى الفريق ألكسندر نوبل، في ظل مساعي شالكه للإبقاء على حارسه الشاب.

وقال يوشين شنايدر، عضو مجلس إدارة شالكه لمجلة «كيكر شبورتس» اليوم الاثنين: «نرغب في الإبقاء على أليكس لفترة طويلة، لقد تحدثت معه ومع وكيل أعماله حول ذلك، وسنفعل كل ما في وسعنا للإبقاء عليه».

كانت تكهنات أثيرت مؤخرًا حول اهتمام بايرن بالحارس نوبل برغم امتلاك الفريق ثلاثة حراس، فبخلاف الحارس المخضرم، مانويل نوير البالغ من العمر 33 عامًا، حارس مرمى المنتخب الألماني، فإنَّ النادي البافاري لديه حارسان آخران هما سفين أولريش البالغ من العمر ثلاثين عامًا، والحارس الصاعد يونجستر كريستيان فروشتل البالغ من العمر 19 عامًا.

وابتعد نوير عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتعرضه للإصابة مرارًا، لكنه عاد الآن بعد إصابة عضلة السمانة.

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ويرتبط كل من نوير واولريش مع بايرن بعقد حتى صيف 2021، في الوقت الذي يرتبط فيه نوبل بعقد مع شالكه حتى 2022.

وعند سؤال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ عن التكهنات بشأن التعاقد مع نوبل، قال: إنَّ هذا الأمر كان متعلقًا بالمدير الرياضي لأنَّ هذا استثمار تحت 25 مليون يورو.

وأكد شنايدر أنه طلب من كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن بالتوقف عن مساعي ضم الحارس الشاب.

وقال شنايدر: «نحن نصارع الهبوط وقد طلبت من كارل هاينز رومينيجه بالتأكد على عدم تحدث مسؤولي بايرن ميونخ باستمرار لوسائل الإعلام عن الحارس».