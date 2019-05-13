شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهان من «الأرصاد» لسكان الرياض وحائل.. أمطار وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض وحائل عن حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تؤدي إلى جريان السيول مع نشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة بدأت في منطقة الرياض الساعة الثالثة إلا ثلث مساء اليوم، ويتوقع لها أن تتواصل حتى التاسعة مساءً -بمشيئة الله- وتشمل الدوادمي والقويعية.

وفي منطقة حائل بدأت الحالة الساعة الثالثة عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الشنان.