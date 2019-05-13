شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء الإجازة.. رسالة من وزير التعليم للمعلمين والإداريين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تقدّم وزيرُ التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات وإداريي وإداريات المدارس في التعليم العام، تقديرًا لما بذلوه من جهد تربوي وتعليمي طيلة عام دراسي كامل، داعيًا لهم مع بدء إجازاتهم اليوم بالمتعة والفائدة وأن يتقبل الله منهم أعمالهم.

وقال الوزير تغريدة الشكر والثناء من خلال هاشتاق #شكرًا_لمنسوبي_مدارسنا: “زملائي وزميلاتي في مدارس التعليم العام، اليوم تُنهون أعمالكم بعد عام دراسي بذلتم فيه الكثير من أجل مستقبل أبنائنا، شكرًا لكم، وتقبّل الله عملكم، وأرجو الله لكم المتعة والفائدة في إجازتكم”.