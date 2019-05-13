في ظل توتر العلاقات.. تحذيرات بريطانية من نشوب حرب «غير مقصودة» بين أمريكا وإيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اليوم الإثنين، من مخاطر نشوب حرب وصفها بـ "الغير مقصود" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل التوتر القائم بين البلدين.

وقال "هنت"، في تصريحات له من بروكسل خلال الاجتماع الوزاري للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "أجرينا محادثات جيدة مع (وزير الخارجية الأمريكي) مايك بومبيو أثناء تواجده في لندن الأسبوع الماضي".

وتابع: "نحن قلقون للغاية من خطر حدوث تصعيد وصراع غير مقصودين من كلا الجانبين، لهذا سنقوم بمشاركة هذه المخاوف مع نظرائنا الأوروبيين".

Advertisements

ويأتي تحذير هانت بعد يوم من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى "عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.

كما يأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.