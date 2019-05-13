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قلق دولى من توسع داعش فى آسيا بعد طردهم من العراق وسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة التايمز، البريطانية، إن هناك قلقا دوليا بشأن انتقال عناصر داعش الفارين من العراق وسوريا إلى الدول الآسيوية. 

 

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، إلى محاولات التنظيم الإرهابى التوسع فى مناطق جديدة، وإقامة علاقات مع المتشددين المحليين بعد سقوط دولته المزعومة فى العراق وسوريا.

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يأتى القلق الدولى بعد أقل من شهر من إعلان التنظيم مسئوليته عن التفجيرات الانتحارية التى استهدفت عددا من الكنائس والفنادق فى سريلانكا، التى أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا صباح عيد القيامة. 

 

وكانت قوات الأمن السريلانكية أكدت أن بعض المفجرين قد زاروا منطقة كشمير، المتنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث حصلوا على تدريب. وتقول الصحيفة إن هجوم سيرلانكا أثار مخاوف من أن داعش يسعى إلى الاستيلاء على أراض فى جنوب آسيا، مع اعتبار كشمير هدفًا واضحًا.

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