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العراق تعلن اعتقال مجهز عربات داعش وعنصر بالتنظيم يبتز المواطنين بالأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، اعتقال مجهز عربات تنظيم (داعش) وعنصر بالتنظيم يبتز المواطنين بالأنبار.

 

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين أن دوريات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الأولى تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين فى قضاء الرطبة بالأنبار.

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وأضافت: "أن أحدهما كان يقدم الدعم المالى للتنظيم ويجهز العربات لهم، والآخر يعمل كعنصر أمنى يقدم معلومات عن المتعاونين مع قواتنا الأمنية ويبتزهم ماليًا".

 

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لـ(داعش) فى الرمادي.

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