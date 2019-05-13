شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الموضوعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، عددا من الموضوعات المتعلقة أوجه التعاون الخليجى المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن المباحثات تمت خلال لقاء الملك سلمان والأمين العام للمجلس، فى قصر السلام بجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الموضوعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.