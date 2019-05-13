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خادم الحرمين يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الموضوعات المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، عددا من الموضوعات المتعلقة أوجه التعاون الخليجى المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء (واس)، اليوم الإثنين، أن المباحثات تمت خلال لقاء الملك سلمان والأمين العام للمجلس، فى قصر السلام بجدة.

 

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