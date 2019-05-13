وبثت قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية تقريرا مصورا، لأول مرة، من أمام سفينة الشحن السعودية "المرزوقة"، وقالت إنها تعرضت للتخريب حين كانت في طريقها لتحميل النفط إلى أمريكا.
وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة "أرامكو" في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.
من جانبها، أكدت قناة "العربية"، أن السفن الأربع التي تعرضت للتخريب قبالة سواحل الفجيرة، هي: سفينتان سعوديتان وثالثة إماراتية ورابعة نرويجية، وأضافت أن "سلطات الفجيرة أكدت أن الحركة في الميناء تسير بشكل طبيعي، وأن حركة دخول وخروج السفن في ميناء الفجيرة طبيعية تماما".
إلى ذلك، تلقت السفينة النرويجية "أندريه فيكتوريا"، ضربة قوية كادت تغرقها. ويظهر في الفيديو الضربة الحساسة التي تعرضت لها أندريه فيكتوريا، حيث جاءت في أسفل الجسم الرئيسي للسفينة، وذلك وفقا لـموقع قناة "RT".
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر صور لسفينة سعودية تعرضت لهجمات بالفجيرة وفيديو يوثق ضربة قوية لإحدى السفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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