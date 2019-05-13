وقالت الشركة في بيان، إن المرحلة الأولى من المصفاة المزمع إنشاؤها والبالغة طاقتها 250 ألف برميل يوميا ستكتمل في الربع الأول من 2020، وفقا لـ"رويترز". وستلزم قواعد جديدة من المنظمة البحرية الدولية السفن باستخدام أنواع وقود بمحتوى كبريت دون 0.5% بدءا من 2020. ووقود الشحن المستخدم حاليا أكثر تلويثا للبيئة بكثير، ويتضمن نسبة كبريت أعلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بروج" البترولية الإماراتية تبني مصفاة نفط في الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.