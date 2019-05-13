إعفاء «الأوقاف الخاصّة» من الزكاة والضرائب والرسوم

كشف نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل عن أن الهيئة -بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل- تدرس مشروعاً لإعفاء الأوقاف الخاصة من الزكاة والضرائب والرسوم، مؤكداً أن الموضوع ما يزال قيد البحث مع الجهات المختصة.

واعتبر العقيل أنه لو جرى إقرار المشروع سيكون من أكبر المحفزات لتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وسيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مساهمة قطاع الأوقاف بالناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد أوقاف فاعلة ومؤثرة في المجتمع مثل التعليم والصحة والإسكان، والابتعاد عن الأوقاف التقليدية، بحسب “الاقتصادية”.