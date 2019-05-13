شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يرد على السؤال الأكثر انتشاراً.. هل انخفض الدعم إلى النصف في رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد برنامج حساب المواطن على الأنباء المتداولة بشأن خصم نصف قيمة الدعم للمستفيدين في الدفعة الأخيرة التي تم إيداعها يوم 9 مايو الجاري وتزامنت مع دخول شهر رمضان.

ونفى برنامج حساب المواطن حدوث أي تغيير في قيمة الدعم بالدفعة الـ18 التي تم صرفها للمستفيدين يوم الخميس الماضي، إلا في حالة اكتشاف وجود اختلاف في إجمالي الدخل لدى المصدر عن إجمالي الدخل الذي أفصح عنه المستفيد، مما يؤثر على قيمة استحقاقه.

وفي رد لخدمة العملاء بحساب المواطن على استفسار من أحد المستفيدين قال فيه: “مع رمضان تم خصم نصف القيمة.. ما السبب؟”، أوضح البرنامج: “بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي دخلك لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة مما أثر على استحقاقك لهذه الدفعة”.