شكرا لقرائتكم خبر عن طعن «عجوز سبعينية» داخل منزلها في أبو عريش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان: أصيبت امرأة في العقد السابع من العمر بطعنة في الصدر داخل منزلها بسبب خلافٍ عائلي نشب في أحد الأحياء بمحافظة أبو عريش. وتم نقل المرأة المصابة إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، فيما تمّ القبض على الجاني، وتمّ التحفظ عليه بأمر من النيابة العامة.

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