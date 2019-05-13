قوات الدعم السريع والشرطة تفرق احتجاجا في منطقة الخرطوم بحري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قال شاهد من رويترز إن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة. وحذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مرارا من قطع الطرق. ومازالت المفاوضات متعثرة بين المجلس والمعارضة بشأن تشكيل كيان مدني عسكري مشترك لإدارة شؤون البلاد.

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